Как сообщили в акимате Уральска, с 9:00 до 13:00 состоятся сельскохозяйственные ярмарки:
  • 14 октября – на улице Ихсанова;
  • 15 октября – в посёлке Зачаганск, улица Жангир хана 31/2.
В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города. В прошлые выходные ярмарка проходила по тем же адресам.