Полиция расследует смерть электрика, погибшего от удара током. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Egov.Press.
— Местные жители сообщают, что руководство ЖК (в Турксибском районе — прим. автора) отправило электрика без экипировки, потому что на всём экономят. В результате чего электрик сгорел заживо и прилип к столбу, — говорится в описании.
В пресс-службе департамента полиции Алматы информировали, что завели уголовное дело по статье 156 части третьей УК РК — «Нарушение правил охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Её санкция предусматривает до пяти лет заключения. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.