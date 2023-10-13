По информации Polisia.kz, 23 сентября сотрудники управления по противодействию экстремизму и наркопреступности Атырауской области задержали 30-летнюю женщину. Её подозревают в распространении синтетических наркотиков.

Во время обыска по месту жительства стражи порядка изъяли zip-пакет с кристаллообразным веществом и осетровую рыбу. Кроме того, обнаружен газетный свёрток с растительным веществом. Предположительно, марихуаной. Также найдена пластиковая бутылка для курения наркотика.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, изъятое вещество — мефедрон весом 0,95 граммов. В квартире, помимо женщины, находились двое молодых людей. Они были в состоянии наркотического опьянения.

Отметим, что подозреваемая уже была судима. Начато досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта».