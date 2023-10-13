— В 10 школах мы пропилотировали это решение, очень отрадно встретили это нововведение и учителя, и ученики. Поэтому уже апробировали, и мы дальше будем распространять по всему Казахстану, – сказал министр на брифинге в рамках форума Digital Bridge.Точную сумму за услугу он сможет озвучить спустя две недели. Приблизительно речь идёт о 200 долларах за точку в месяц — почти 96 тысяч тенге.
— В эту сумму не входят сами устройства, лишь услуга. Сегодняшняя сумма, которую мы платим за интернет в четыре мегабита в секунду, она приблизительно равна, даже больше иногда этой суммы. Около 1,5-3 млн тенге тратят наши акиматы и управления образования на то, чтобы доставить спутниковый интернет сегодня, – подчеркнул министр.
Starlink — система спутниковой связи компании SpaceX. К ней можно подключиться c помощью антенны и маршрутизатора. SpaceX запускает спутники, которые находятся на околоземной орбите.