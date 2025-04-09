«Солнца не будет»: прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 10 апреля

Днем: +7+9. Ночью +2+4, так же дождливо. Ветер северный: 14 м/с.
В Атырауской области температура воздуха днем +11+13 градусов тепла, но при этом дождь. Ночью: +6+8 градусов, без осадков. Ветер северный: 18 м/с.
В Актюбинской области днем +15+17 градусов. Облачно, дождь. Ночью: +6+8 градусов тепла, без осадков. Ветер: юго-восточный, 18 м/с.
Днем в Мангистауской области ожидается переменная облачность, +13+15 градусов тепла. Временами дождь. Ночью: +8+10 градусов, периодически возможны осадки в виде дождя. Ветер северный: 14 м/с.