В социальных сетях распространилось видео, на котором сообщается об изнасиловании трехлетней девочки в поселке Зачаганск. В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 12 сентября поступил звонок о возможных развратных действиях в отношении ребенка. После проверки выяснилось, что посторонних с девочкой не было и каких-либо повреждений у ребенка нет.
Сообщения об изнасиловании трехлетней девочки в Уральске фейк - полиция
В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 12 сентября поступил звонок о возможных развратных действиях в отношении ребенка. После проверки выяснилось, что посторонних с девочкой не было и каких-либо повреждений у ребенка нет.