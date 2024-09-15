Сообщения об изнасиловании трехлетней девочки в Уральске фейк - полиция

В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 12 сентября поступил звонок о возможных развратных действиях в отношении ребенка. После проверки выяснилось, что посторонних с девочкой не было и каких-либо повреждений у ребенка нет.

Сообщения об изнасиловании трехлетней девочки в Уральске фейк - полиция

В социальных сетях распространилось видео, на котором сообщается об изнасиловании трехлетней девочки в поселке Зачаганск. В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 12 сентября поступил звонок о возможных развратных действиях в отношении ребенка. После проверки выяснилось, что посторонних с девочкой не было и каких-либо повреждений у ребенка нет. Изнасилование 13-летней девочки в Уральске: осужденные обжалуют приговор