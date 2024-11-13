Сотни тысяч фальшивых долларов и евро сбывали в лотерейном клубе Уральска

В Западно-Казахстанской области, была раскрыта другая схема. В одном из лотерейных клубов Уральска группа людей расплачивалась фальшивыми деньгами. Поддельные купюры на сумму 25 000 долларов и 10 000 евро использовались для пополнения счетов, с которых подозреваемые делали ставки. Полиция также задержала участников преступления, в отношении сбытчика с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным Агентства по финансовому мониторингу в последнее время участились случаи сбыта фальшивой иностранной валюты.

В Алматы полиция раскрыла преступную группу, которая продавала фальшивые 100 долларовые купюры. Во время обыска у одного из участников нашли 149 поддельных долларов — на сумму 14 900 долларов. Злоумышленников задержали, и суд постановил отправить их под арест до завершения расследования.

В Западно-Казахстанской области, была раскрыта другая схема. В одном из лотерейных клубов Уральска группа людей расплачивалась фальшивыми деньгами. Поддельные купюры на сумму 25 000 долларов и 10 000 евро использовались для пополнения счетов, с которых подозреваемые делали ставки. Полиция также задержала участников преступления, в отношении сбытчика с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

С начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 000 тенге, 905 купюр на 90 400 долларов, 4 купюры на 2 000 евро, 10 купюр на сумму 1 000 юаней.

Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 млн тенге.

В целом, в текущем году за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены 8 лиц. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет.