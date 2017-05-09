Сегодня, 9 мая, в Уральске началось празднование Дня Победы с шествия "Бессмертного полка". Люди стали собираться в сквере Ж. Молдагалиева, откуда и стартовали родные погибших ветеранов.В 9.00 перекрыли проспект Достык, и колонна вышла на дорогу. С военными песнями и криками "Ура!", подняв портреты своих дедов и бабушек, участники шествия тронулись к площади Победы.Многие участники с портретами своих родственников-участников ВОВ присоединились к шествию уже по ходу движения.Мария ШЕВЧЕНКО с тремя детьми второй раз участвует в акции "Бессмертный полк". - Сегодня я с портретами своих дедушки и бабушки, они ветераны Великой Отечественной войны, пришла чтобы почтить их память. Эта акция воспитывает в молодом поколении патриотизм. Мы всегда должны помнить подвиг, который совершили наши предки, - говорит Мария ШЕВЧЕНКО.Айнаш КАДЫРОВА впервые стала участником акции. Ее прадедушка был убит в Калининграде. К сожалению, его фотографии у родственников не сохранились. - Я на табличке написала просто имя и фамилию прадеда. Фотографию нигде найти не смогла. Все семейные фотографии были утеряны, - рассказывает женщина. - Многие забывают про своих родственников, ветеранов войны, но для меня - это гордость знать, что мой прадедушка воевал за мир.Стоит отметить, что как и в 2016 году, колонна разделилась на две части. В первой части шли госслужащие, во второй - уральцы с портретами своих ветеранов.Шествие завершилось на площади Победы, где ветеранов и всех присутствующих поздравил аким области Алтай КУЛЬГИНОВ. Глава региона пожелал всем мира над головой, здоровья и долголетия ветеранам.После чего началось возложение цветов к вечному огню.Между тем, депутат областного маслихата Нургазы САТПАЕВ вместе со своим коллективом поздравил всех ветеранов Уральска и вручил каждому по 20 тысяч тенге.