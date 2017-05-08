ДТП произошло около 20 часов в районе Птицефабрики, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД ". WhatsApp Image 2017-05-08 at 20.32.14 (1) Как сообщил водитель ВАЗ-2111, он ехал со стороны поселка Меловые горки в город. - "Девятка" ехала по встречной полосе. Водитель стал обгонять ехавшую спереди него машину, выехал мне навстречу, и мы столкнулись лоб в лоб, - рассказал водитель ВАЗ-2111. Кроме водителя, в машине находилась женщина и ребенок. Их забрала карета скорой помощи. Также мужчина рассказал, что водитель "девятки" скрылся с места происшествия в посёлок. Однако полицейские установили его личность. Нужно отметить, что ДТП создало пробку для проезжающих большегрузов. Полицейским пришлось вручную регулировать движение. Другие подробности выясняются. WhatsApp Image 2017-05-08 at 20.32.13 (1) WhatsApp Image 2017-05-08 at 20.32.18 WhatsApp Image 2017-05-08 at 20.32.14 WhatsApp Image 2017-05-08 at 20.32.19 (1) WhatsApp Image 2017-05-08 at 20.32.13 Дана РАХМЕТОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА