Как сообщил водитель ВАЗ-2111, он ехал со стороны поселка Меловые горки в город. - "Девятка" ехала по встречной полосе. Водитель стал обгонять ехавшую спереди него машину, выехал мне навстречу, и мы столкнулись лоб в лоб, - рассказал водитель ВАЗ-2111. Кроме водителя, в машине находилась женщина и ребенок. Их забрала карета скорой помощи. Также мужчина рассказал, что водитель "девятки" скрылся с места происшествия в посёлок. Однако полицейские установили его личность. Нужно отметить, что ДТП создало пробку для проезжающих большегрузов. Полицейским пришлось вручную регулировать движение. Другие подробности выясняются.