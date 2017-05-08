Фото с zello_atyrau О происшествии на дороге корреспонденту портала сообщили очевидцы. - На месте работают сотрудники дорожной полиции и пожарные. Сгорел прицеп грузовика, битком набитый туалетной бумагой. Вокруг фуры была разбросана туалетная бумага, - сообщил очевидец. В дежурной диспетчерской службе "101" данный факт подтвердили. - Сигнал на пульт дежурного поступил в 15.54. На место выехало 2 единицы спецтехники и 7 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается, - сообщил дежурный службы "101".