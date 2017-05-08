Глава области Бердыбек САПАРБАЕВ сообщил, что помощь будет продолжаться. Подключились банкиры, предприниматели, огромную помощь оказывает нефтяники Мангистауской области. - Никого без помощи не оставим. Но все делается в рамках закона. Комиссия работала индивидуально с семьями, рассматривала их материальное положение и принимала решение конкретно по каждому дому, - сказал он. В селе Курайлы, кроме документов на земельные участки, сегодня также десяткам семьям вручили сертификаты на 1 млн тенге. 800 тыс из них предназначены для строительных материалов, 200 тыс - на услуги строителей. Уже установлены знаки, где построят дома, завезены стройматериалы - кирпичи-ракушняк, щебень и другие. Людям объясняли, где их участки.Благодарные люди дали волю слезам, проводили Бердыбека САПАРБАЕВА до его машины и долго не хотели отпускать. По данным горакимата, в результате паводка пострадала 741 семья. Статус строений 209 домов в садоводческих коллективах в районе пос. Кирпичный будет изменён на ИЖС. Дома 81 актюбинской семьи по результатам работы комиссии восстановлению не подлежат. Еще 194 семьи получили материальную помощь на общую сумму 16 млн 200 тыс тенге, остальные ожидают результатов комиссии.