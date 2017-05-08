Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил ветеранов с ещё одной годовщиной Великой Отечественной войны и каждому ветерану сам лично на руку надел подарочные командирские часы. - Дорогие наши герои, 72 года прошло, как закончилась война, годы летят, но мы должны помнить ваши подвиги на полях сражений. Почти 80 тысяч западноказахстанцев ушли на войну, но половина из них не вернулись, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Аким ЗКО пожелал всем ветеранам здоровья и долголетия. Как рассказал сын ветерана ВОВ Ибата АБДУЛОВА Ербулат АБДУЛОВ, его отец ушел на фронт в 1943 году, ему тогда было 18 лет. -Моему отцу в этом году будет 92 года. После того, как его забрали на фронт, он три месяца проходил учебу. А позже отправился воевать на Украинский и Белорусский фронт. Брал такие города как Кенигсберг, Варшаву и дошел до Берлина. Служил в пехотных войсках, по званию был старшим сержантом и командиром взвода противотанковых ружей. Это огромный гранатомет, который нужно носить на плечах, - пояснил сын ветерана. -У отца есть боевая медаль "За отвагу", это считается одной из главных наградой воинов. Есть еще медали за взятие Кенигсберга, Варшавы и Берлина. После возвращения с фронта отец проработал всю жизнь учителем, а потом был 20 лет директором школы в Федоровке Теректинского района. Он заслуженный учитель СССР. Сам Ибат АБДУЛОВ о войне рассказывает с неохотой. - Говорит, выжил и слава богу. Пули летели на войне, как дождь. Самое страшное и незабываемое для моего отца, это как на его глазах погиб его соратник и лучший друг. Три года они изо дня в день воевали вместе. Отец говорит, что если утром проснулся и завтракаешь - уже было хорошо, - рассказал Ербулат АДБУЛОВ. Супруги Ибата АДБУЛОВА не стало 13 лет назад. Есть 4 правнука. Единственная мечта ветерана, чтобы дети, внуки и правнуки никогда не видели войны и прожили жизнь в мире. Другой ветеран, присутствовавший на награждении, Анатолий ДЕСЯТКОВ, тоже совсем не любит рассказывать про войну. - Анатолию ДЕСЯТКОВУ 92 года, в военное время служил в стрелковых войсках, позже его перевели в таковые войска. Был командиром танка во время войны. Закончил служить и воевать в Японии, в Маньчжурии. Во время войны его очень сильно контузило, больше ничего не рассказывает нам наш дедушка, - рассказала внучка Анатолия ДЕСЯТКОВА Лариса ОЗЕРОВА.