В шествии приняло рекордное количество участников - более 700 человек. По словам руководителя Молодежного ресурсного центра Рафхата БОЗБАЛИЕВА, в первый год шествия полка - в 2013 году - приняли участие 150 человек, в прошлом году по улицам нефтяной столицы с фотографиями погибших ветеранов ВОВ прошлись 300 человек.- В этом году участников шествия намного больше. Здесь и взрослые, и дети, есть гости из соседних республик, которые приехали в гости к родным и близким. Организовать шествие нам помогло управление молодежной политики и городской акимат. После шествия мы соберем у участников фотографии ветеранов и их биографии и передадим в музей историка и краеведа Владимира АФАНАСЬЕВА, - рассказал Рафхат БОЗБАЛИЕВ.Шествие "Бессмертного полка" началось с колледжа сервиса и коммуникаций, а завершилось в Парке Победы. Память павших почтили минутой молчания.По данным областного совета ветеранов, из Гурьевской области на фронт отправилось 43 тысячи новобранцев. 13 тысяч солдат не вернулись к семьям. Сегодня в Атырауской области остались в живых всего 42 ветеранов Великой Отечественной войны.oyOe_zWm60s sObts8JSS9IФото и видео автора