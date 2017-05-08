По словам мамы мальчика Гульмиры АЛИБЕК, петь Ержан начал лет в пять, а с 6 лет он стал посещать класс вокала в ДК Молодежи у Дарии БАХЫТОВОЙ. - Он победитель многих областных и республиканский конкурсов, в том числе конкурса "Бозторғай". В прошлом году Ержан завоевал главный приз на фестивале "Дельфин Фест" в Батуми, в декабре он участвовал в аналогичном конкурсе в Латвии сразу по нескольким номинациям, где завоевал две золотых и одну серебряную медаль. 3 мая он вживую с симфоническим оркестром театра выступил на фестивале San-Remo junior в Италии. Поддержку нам оказал аким области, он помог найти спонсора на поездку. Итоги огласили 6 мая. Ержан завоевал первое место, - рассказала Гульмира АЛИБЕК. Теперь Ержан представит Казахстан на детской версии международного конкурса искусств "Славянский базар" в Витебске.Ержан вместе с руководителем фонда "Бозторғай" Карлыгаш Абдикаримовой