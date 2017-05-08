Почти забытые победители

В преддверии 9 мая многие из нас вспоминают о ветеранах, только покупая наклейку на авто или обсуждая, какую же ленту "нацепить" на грудь. Слова "спасибо", "помним", «гордимся», сказанные только в эти дни, теряются на фоне того, что кто-то из ветеранов или тыловиков доживает свой век в одиночестве, а еще больше тех, кто считает копейки, чтобы купить продукты и лекарства. Но печалит пожилых людей, что вспоминают о них только в праздник.