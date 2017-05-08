Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала инспектор МПС УВД города Уральска Динара АБДУЛКАЛИКОВА, во время шествия "Бессмертного полка" будут перекрыты все улицы, которые пересекают проспект Достык от улицы Ж. Досмухамедова до улицы Пугачева и от улицы Курмангазы до проспекта Достык. Напомним, 9 мая в 9.00 в Уральске пройдет "Бессмертный полк" от сквера Ж.Молдагалиева до площади Победы.