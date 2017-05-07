В поселке Подстепное Теректинского района ЗКО начали возводить Дворец культуры. Подрядчиком строительства выступает ТОО «Альтаир». Строительную площадку посетил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, который отметил, что необходимо задействовать на строительстве объекта местных жителей. - Мы используем местные стройматериалы. Объект переходящий. Срок строительства рассчитан до февраля 2018 года. Но мы завершим основной объем строительных работ уже к сентябрю этого года, - отметил генеральный директор ТОО «Альтаир» Сергей ПОТИЧЕНКО. Сметная стоимость объекта составляет 330 млн тенге. В двухэтажном здании предусмотрен зрительный зал на 300 мест, библиотека и вспомогательные помещения. - Рядом с Дворцом культуры имеется амбулатория и детский сад. В поселке Подстепное проживают порядка 10 тысяч жителей. И Дворец культуры здесь жизненно необходим, - заявил аким Подстепновского сельского округа Теректинского района ЗКО Сержан МАДИЕВ. Также аким ЗКО поручил разработать ПСД для строительства подъездных путей к социальным объектам населенного пункта.