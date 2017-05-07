Фото из соцсети ВК Бурную реакцию вызвала фотография, на которой запечатлели шов, соединяющий две половины моста. Снимок был опубликован в уральских группах ВКонтакте. Пользователи соцсети отмечают, что состояние моста ухудшилось из-за увеличения нагрузки после закрытия деповского путепровода. - С учётом того, что трафик по нему увеличился раза в 1,5 раза в связи с ремонтом деповского моста, проблема с мостом не заставит себя долго ждать, - пишет один из пользователей. Стоит отметить, что глава региона не так давно говорил о возможном капремонте этого моста в 2018 году.Фото из соцсети ВК