Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году аграриев беспокоит факт подорожания дизельного топлива. Об этом они заявили акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ, который посетил Теректинский район. - В марте нам начали отпускать дизтопливо по цене 122 тенге за литр. Мы толком не успели даже выбрать требуемые объемы. Не было емкостей, мешало бездорожье. Затем цену подняли до 125 тенге. Мы возмущены. Также нас беспокоит дефицит элеваторов для хранения зерна, - заявил директор крестьянского хозяйства Магауия ЗАЙНУЛЛИН. Глава региона побывал в крестьянском хозяйстве «Тулпар LTD», которое возглавляет Валерий ГОЛОУХОВ. Здесь планируют засеять порядка 5 тысяч гектаров зерновыми и масличными культурами. - Главная задача на данный момент – сохранить влагу. После посева подсолнечника мы еще дважды боронуем землю. Даже в засушливые годы собираем неплохой урожай, - отметил Валерий ГОЛОУХОВ. Во время посещения крестьянских хозяйств акиму области продемонстрировали итальянскую жатку для уборки подсолнечника. Конструкция настолько проста, что ее под силу изготовить даже на местных заводах. - Нужно будет подумать над этой идеей. Правда, для того, чтобы изучить аппарат придется вашу жатку изъять, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. В этом году площади посевных площадей в регионе составят 482 тысячи гектаров.