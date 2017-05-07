Иллюстративное фото с сайта livejournal.com Попытку передачи наркотиков пресекли военнослужащие РГК "Батыс" Нацгвардии РК. Факт был зарегистрирован 3 мая текущего года около 12.30 в учреждении УГ 157/9. На свидание к заключенному мужской колонии пришла сестра. Контролёр по комнате длительного свидания воинской части 5546 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК сержант Эльмира БЕГИМБАЕВА совместно с сотрудниками учреждения произвела обыск и осмотр личных вещей прибывшей гражданки. -В ходе досмотра было изъято растительное вещество коричневого цвета со специфическим запахом похожим на марихуану, а также вещество белого цвета в виде порошка похожего на гашиш. Наркотические вещества были обнаружены в продукте питания - курте, - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс» Нацгвардии РК. Все запрещенные вещества у гражданки были изъяты. На место обнаружения немедленно была вызвана следственно-оперативная группа ОВД г. Атырау. - За бдительность и профессионализм военнослужащие представлены к поощрению вышестоящим командованием, - сообщили в пресс-службе.