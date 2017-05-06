ДТП произошло сегодня, 6 мая, около 18 часов на улице Шолохова в районе ресторана "Белое солнце". 09457ad7-55f3-44f0-949b-40d78ada8a56 По словам очевидцев, "Фольксваген пассат" ехал по улице Шолохова в сторону рынка "Алтын алма" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с манипулятором Dongfeng. bddc482f-4d8e-4482-b00a-3adf155ba304 - Обоих водителей забрала карета скорой помощи. Один в тяжелом состоянии, - отметили очевидцы. Стоит отметить, что у манипулятора от столкновения вырвало передний мост и колесо. Легковому автомобилю практически снесло переднюю часть. 9fa3d282-b016-4f59-867e-4ae9478f914e Сейчас в обе стороны по улице Шолохова образовалась большая пробка. 398e95a0-661c-4bea-80e3-fad241fbeb45 На месте ДТП работают дознаватели. e15a6613-7578-4129-9f17-8d8ac6986ff2 e3d9ef32-e5e7-4811-b62b-cb9ddbb4c39d ca9cbb0c-1f23-459f-ac5a-662d6675d470 a439d41a-63ec-4f51-9b23-28bcacf98575 Фото Медета МЕДРЕСОВА