По словам очевидцев, "Фольксваген пассат" ехал по улице Шолохова в сторону рынка "Алтын алма" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с манипулятором Dongfeng.- Обоих водителей забрала карета скорой помощи. Один в тяжелом состоянии, - отметили очевидцы. Стоит отметить, что у манипулятора от столкновения вырвало передний мост и колесо. Легковому автомобилю практически снесло переднюю часть.Сейчас в обе стороны по улице Шолохова образовалась большая пробка.На месте ДТП работают дознаватели.