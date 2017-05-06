Автор фото - пользователь Соломон Социал Медиа Всего в первом международном забеге Atyrau Marathone приняло участие более 2000 человек. - Даже несмотря на то, что регистрация закончилась еще 4 мая, очень много людей пришли без регистрации и бежали без номеров, - рассказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Азамат БЕКЕТ.Фото пресс-службы областного акимата Марафон был разделен на две дистанции. Первая, кольцевая и самая длинная одновременно, брала старт со стадиона "Мунайшы", огибала аэропорт и завершалась на месте старта. Ее расстояние - 21 км, в забеге приняли участие около 300 человек.Вторая дистанция, что вдвое короче первой, брала старт с аэропорта и завершалась на стадионе "Мунайшы". В полумарафоне приняли участие свыше 1700 человек. Среди участников забега на короткую дистанцию - аким города Серик ШАПКЕНОВ, рекордсмен Марат ЖЫЛАНБАЕВ, глава облспорта Азамат БЕКЕТ, замакима области Алибек НАУТИЕВ.Рекордсмен Марат ЖЫЛАНБАЕВ является единственным человеком планеты, который в одиночку пробежал крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки. За день до марафона он провел мастер-класс с участниками марафона по правильному дыханию и физической подготовке к забегу на длинную дистанцию.Вместе со всеми 10 км бежали и пенсионеры, одному из пожилых мужчин - 72 года, второму - 68.В забеге на самую длинную дистанцию в 21 км приняли участие самые смелые и стойкие. С самого момента старта от общего числа бегунов резко оторвался спортсмен из России - Базарбай ДАУТАЛИЕВ, который узнал об атырауском марафоне из социальных сетей. Молодому человеку 23 года, он работает мерчендайзером в одной из компании в Астрахани.- Две недели назад я увидел ролик в Youtube, в котором любителей бега приглашали к участию в марафоне в Атырау. Я сразу же решил участвовать. Начал тренироваться ежедневно. В марафонах раньше не участвовал, этой мой первый международный марафон, сюда я приехал с девушкой, - рассказал Базарбай ДАУТАЛИЕВ.Обогнав бегуна из Китая, этнического казаха Айдына ШАЛКАРА, Базарбай пришел к финишу первым, пробежав 21 км всего за 1 час 13 минут. Он стал обладателем золотой медали и абсолютным чемпионом марафона. К слову, аким города пробежал дистанцию в два раза меньше за такое же время.На площади Исатая-Махамбета у аэропорта и на финише у стадиона «Мунайшы» были организованы пункты раздачи воды. На маршрутах дежурили четыре бригады скорой помощи, а также были предоставлены специальные автобусы для тех, кто не сможет продолжить забег. таких, к слову, оказалось немного.На каждой остановке участников марафона встречали горожане-болельщики, которые радостно приветствовали бегунов и желали им успешного финиша.Финишировали участники сразу двух дистанций на стадионе "Мунайшы". Каждый из бегунов получил диплом участника и медаль.Абсолютным чемпионом забега на 10 километров стал Бийсултан КАИРОВ, среди женщин первое место заняла Аделя ШАБАНОВА, среди мужчин старше 37 лет - Куин МЭТЬЮ из Австралии, а среди женщин - Анастасия ТКАЧЕНКО.Дистанцию на 21 километр первым среди мужчин младше 37 лет преодолел Базарбай ДАУТАЛИЕВ, среди женщин Наоми ВАЙМАНТ из Японии. В старшей возрастной группе победу одержали Бергали БАУЫРЖАН и Ребекка ДЕМПСТЕР из Уэльса.Победители и чемпионы получили призы от главного спонсора забегов - фитнес центра "Infinity Fitnes" - абонементы на занятия в центре и бытовую технику. Инвалид первой группы Ерлан КАЗИЕВ получил в подарок ноутбук за волю к победе.После награждения победителей и призеров марафона для гостей и участников забега выступили звезды казахстанской эстрады - Маржан АРАПБАЕВА и Кайрат НУРТАС.MMqxLlPuZFE