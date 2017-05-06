Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в целях осуществления эффективного противодействия коррупции законодательно установлены поощрения. - За сообщение о коррупционном преступлении небольшой тяжести выплачивается 40 МРП, средней тяжести - 50 МРП и тяжких - от 70 до 100МРП, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. За 2016 год по таким сообщениям правоохранительными органами выявлено 12 преступлений, из них 7 тяжких и 2 средней тяжести. Все уголовные дела были направлены в суд и по ним вынесены обвинительные приговоры. 9 лиц, сообщившие о фактах совершения коррупционных преступлений и оказавшие содействие органам следствия, поощрены денежными вознаграждениями.