Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, Таскалинский районный суд взыскал 6 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. В суде было установлено, что глава семьи гражданин М. работал в одном из ТОО района рабочим по разгрузке вагонов. И при очередной разгрузке щебенки в поселке Таскала он упал с вагона. От полученных травм грузчик скончался в больнице. - Согласно акту о несчастном случае установлена 100% вина работодателя в причинении вреда работнику, которая также доказывается постановлением Таскалинского районного суда. Инженер охраны труда и техники безопасности ТОО признан виновным. Вместе с тем, производство по уголовному делу прекращено с применением амнистии, - отметили в пресс-службе суда ЗКО. Как объяснили родные погибшего, семья потеряла мужа, отца и кормильца. Четверо исцов просили взыскать с ответчика по 2,5 млн тенге каждому. Однако суд удовлетворил иск частично, взыскав с ТОО в пользу каждого истца по 1,5 млн тенге, в общей сумме 6 млн тенге.