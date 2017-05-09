Аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ торжественно поздравил ветеранов ВОВ и всех горожан с праздником. - Благодаря нашим ветеранам мы живем в мирное время. И на сегодняшний день наше государство создает все условия для ветеранов, чтобы они жили и ни в чем не нуждались. Хотелось пожелать нашим ветеранам здоровья и долголетия, а всем тем, кто пришел на этот праздник, мира и добра, - пожелал Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. В парке культуры и отдыха собрались тысячи уральцев отметить этот знаменательный день. Вниманию горожан была представлена праздничная программа, где прозвучали песни военных лет. Один из ветеранов ВОВ Менжан АБДРАХМАНОВ отметил, что это самый значимый день в жизни всех тех, кто воевал. - Этот праздник - это очень значимое событие в жизни всего народа. Для этой победы воевали несколько миллионов людей. Работали в тылу. Выпускали оружие. Все ветераны достойны самых лучших похвал. И то, что пришлось видеть нам, желаю нашей молодежи никогда не видеть, - рассказал ветеран ВОВ Менжан АБДРАХМАНОВ.