Настоящий сюрприз устроили полковнику в отставке Семену Акимовичу ДАНИЛИНУ военные РгК «Батыс» Национальной гвардии РК совместно с Западно-Казахстанским департаментом по делам обороны. Рано утром перед окнами дома ветерана ВОВ зазвучали песни и марши военных лет в исполнеени военного оркестра воинской части 5517.— Духовая музыка задевает особые струны души, создаёт особое настроение. И какие бы перемены ни происходили в мире и государстве, победа в Великой Отечественной войне на все времена останется предметом национальной гордости нашего народа! В ней сила нашей страны, сила, которую нам дали вы. От всей души поздравляем вас с Днем Победы. Желаем вам крепкого здоровья и выражаем огромную благодарность за вашу стойкость, мужество и силу духа. Спасибо за наше настоящее, за мирное небо над головой, — поздравил ветерана командир воинской части подполковник Асылбек Шайкамалов.Семен ДАНИЛИН обратился к военным с пожеланием идти только прямой и честной дорогой. - Со дня окончания войны прошло уже 72 года, однако до сих пор мы помним те жуткие времена. Я желаю нынешнему поколению чистого неба над головой, чтобы они никогда не познали такой жестокой войны,- сказал Семен Акимович. Ветеран признался, что выступление оркестра было большой неожиданностью для него.Семен Акимович ДАНИЛИН родился в Курской области. Отец его погиб на фронте Первой мировой войны. Мать, не выдержав горя, тоже рано умерла. После окончания семилетки, поступил в педагогический техникум. До начала Великой Отечественной войны работал в сельской школе учителем истории. Женился, в 1939 году родилась старшая дочь Галина. В период службы прошел от курсанта Брянского военно-политического училища в 1942 году до заместителя батальона по политической части 143 гвардейского минометного полка. После демобилизации Семен ДАНИЛИН был в Алма-Ате, Караганде заместителем командира полка Внутренних войск по политической части, где и вышел на пенсию. Дочь Татьяна жила в Уральске и вместе с женой Семен ДАНИЛИН переехал к ней. Сейчас Анны Павловны уже нет в живых. За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны, безупречную службу в войсках правопорядка Семен Акимович награжден орденами Красной Звезды, Великой Отечественной войны 2-ой степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», нагрудными знаками «Почетный ветеран МВД РК», «20 и 25 лет войскам правопорядка».