Аламан байга прошла в селе Актогай Махамбетского района. В состязании приняли участие 30 наездников из западных областей Казахстана. Расстояние, которое должны преодолеть участники на скакунах, составило 24 км - 8 кругов по 3 км в каждом. В итоге победителем скачек стал 14-летний Багдаулет МЕНДЫБАЕВ из Мангистауской области. - В скачках я участвую уже 3 года, в 11 лет выиграл свой первый автомобиль. Сегодня это мой шестой призовой автомобиль за три года, - рассказал Багдаулет МЕНДЫБАЕВ.За победу в байге Багдаулет получил главный приз - автомобиль «Уаз – Патриот». Наездник под вторым номером получил 700 тысяч тенге, за третье место организаторы подарили юному участнику соревнований 400 тысяч тенге. Также в рамках состязаний, приуроченных празднованию Дня Победы прошел турнир по кокпар, где сборная команда Махамбетского района получила приз в 400 тысяч тенге. Серебряным призерам достался сертификат на 300 тысяч тенге, бронзовым призерам - 200 тысяч тенге.Параллельно с конными состязаниями прошли соревнования по перетягиванию каната и казакша курес, которые собрали также немало зрителей.Организатором праздника выступил акимат Махамбетского района, однако спонсорами призов для победителей стали местные предприниматели. Из бюджетных средств не было потрачено ни копейки. - Зрителями и гостями праздника стали более 3 тысяч человек. Пришли взрослые и дети, к нам приехали болельщики из других областей Казахстана. Для гостей мы поставили целый этноаул, каждый сельский округ установил свою юрту, приготовил угощения. Приурочили мероприятия к 72-летию Победы, - рассказал аким Махамбетского района Алимухамед КУТТЫМУРАТУЛЫ.Для маленьких гостей организаторы установили национальные качели - алтыбакан.В соревнованиях принимали участие сборные ЗКО, Мангистау, Актобе и Атырауской области. В скачках приняли участие 5 наездников из Мангистау, 1 спортсмен из Актобе, 2 скакуна с наездниками прибыли из Атырау, остальные представляют сельские округа и крестьянские хозяйства Махамбесткого района, - рассказал судья соревнований Амангали МЕЙСЕВ.