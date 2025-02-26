Сотрудников банка в ЗКО подозревают в помощи мошенникам

Как сообщили в генеральной прокуратуре РК, с декабря прошлого года за злоупотребление и ненадлежащее исполнение обязанностей начато 71 уголовное дело. В следствие их действий граждане попались на уловки злоумышленников. Задержаны несколько человек.

Так, в Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня. Они открыли счета на гражданина Украины, который никогда не заезжал в нашу страну. Именно на его счёт пострадавшие переводили свои сбережения. Ущерб составил 1 миллион тенге.

Сотрудники банка признаны подозреваемыми в злоупотреблении полномочиями.

Кроме того, в отношении сотрудников операторов сотовой связи Билайн, Теле-2 и их дистрибьюторов возбуждено 4 дела по двум статьям уголовного кодекса - это статья 211 «Неправомерное распространение электронных информационных ресурсов ограниченного доступа» и статья 254 «Недобросовестное отношение к обязанностям». в ЗКО - 2, Караганда и Алматы по одному. Они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи сим-карт, которые были использованы для обмана граждан.

– За 2024 год зафиксировано свыше 8 тысяч звонков от лжесотрудников банка, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников. Поскольку в основном злоумышленники действуют из-за рубежа, активизировано международное сотрудничество. При поддержке иностранных коллег ликвидировано 8 ложных колл-центров, действовавших за пределами Казахстана в отношении граждан нашей страны. Принимается целый комплекс других мер, - отметили в Генеральной прокуратуре.

Ранее мы писали о сотруднице банка, которая спасла женщину от мошенников в Актюбинской области.