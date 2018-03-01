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Социум

Спасатели эвакуировали жителей второго дачного поселка в Уральске

Всего на 1 и 2 дачной проживают 3 тысячи человек, из них около 400 - дети, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудники ДЧС ЗКО совместно с местной полицейской службой провели противопаводковые учения, в ходе которых отработали эвакуацию жителей дачного поселка. Как рассказал начальник отдела гражданской обороны ДЧС ЗКО Максим ХАЙРЕКЕНОВ, в рамках Дня всемирной обороны и подготовки учений Весна-2018 ДЧС проводят практические учения. - Сегодня мы раздадим жителям дачных поселков памятки, где рассказано, как себя вести при эвакуации. В случае, если все-таки угроза подтопления 1 и 2 дач
gorod
Спасатели эвакуировали жителей второго дачного поселка в Уральске
Всего на 1 и 2 дачной проживают 3 тысячи человек, из них около 400 - дети, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сотрудники ДЧС ЗКО совместно с местной полицейской службой провели противопаводковые учения, в ходе которых отработали эвакуацию жителей дачного поселка. Как рассказал начальник отдела гражданской обороны ДЧС ЗКО Максим ХАЙРЕКЕНОВ, в рамках Дня всемирной обороны и подготовки учений Весна-2018 ДЧС проводят практические учения. - Сегодня мы раздадим жителям дачных поселков памятки, где рассказано, как себя вести при эвакуации. В случае, если все-таки угроза подтопления 1 и 2 дачной будет, эвакопункт для них будет располагаться в СОШ №32, куда всех дачников отвезут на автобусах. Всего в двух дачных поселках проживают 3 тысячи человек, из них 400 - это дети, - пояснил Максим ХАЙРЕКЕНОВ. - Для того чтобы оповестить всех жителей, мы привлекли волонтеров. Стоит отметить, что первый и второй дачный поселки расположены на берегу реки Урал. Для того чтобы дачи подверглись подтоплению, уровень воды в реке должен превысить 7 метров. В Уральске спасатели уже начали проводить противопаводковые мероприятия. Чтобы талая вода не подтопила жилые дома, спасатели режут лед вдоль берегов на реках.
Фото Медета МЕДРЕСОВА  
спасатели Эвакуация

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