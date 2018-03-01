Спасатели эвакуировали жителей второго дачного поселка в Уральске

Всего на 1 и 2 дачной проживают 3 тысячи человек, из них около 400 - дети, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотрудники ДЧС ЗКО совместно с местной полицейской службой провели противопаводковые учения, в ходе которых отработали эвакуацию жителей дачного поселка. Как рассказал начальник отдела гражданской обороны ДЧС ЗКО Максим ХАЙРЕКЕНОВ, в рамках Дня всемирной обороны и подготовки учений Весна-2018 ДЧС проводят практические учения. - Сегодня мы раздадим жителям дачных поселков памятки, где рассказано, как себя вести при эвакуации. В случае, если все-таки угроза подтопления 1 и 2 дач