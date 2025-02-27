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Происшествия Социум

Спасатели три часа рубили лед, чтобы спасти лошадь в Актобе

После спасения животное разместили в теплом сарае ближайшего хозяйства.
Жулдызхан Хасангалиева
Спасатели три часа рубили лед, чтобы спасти лошадь в Актобе

Жители Актобе, гуляя вечером вдоль реки Илек, заметили лошадь, которая провалилась под лед – снаружи была видна только голова. Очевидцы сразу позвонили спасателям по номеру 112, сообщает МЧС РК.

Спасатели оперативно прибыли на место, но добраться к лошади на транспорте было невозможно, поэтому они прошли пешком. Попытки вытащить животное с помощью тросов не увенчались успехом – лед ломался под его весом. Тогда специалисты решили прорубить для лошади путь к берегу, а это около 20 метров. Работа заняла три часа, но все усилия были не напрасны – животное спасли и разместили в теплом сарае ближайшего хозяйства.

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