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Социум Здоровье

Список клиник ЗКО, оказывающих стоматологические услуги по ОСМС

При острой боли и травмах в экстренном порядке к стоматологу могут обратиться несколько категорий казахстанцев.
Жулдызхан Хасангалиева
Список клиник ЗКО, оказывающих стоматологические услуги по ОСМС

Ранее мы сообщали, что плановая стоматологическая помощь (осмотры, профилактика, лечение кариеса, удаление зубов) по ОСМС доступна беременным женщинам и детям. При острой боли и травмах в экстренном порядке к стоматологу могут обратиться:

  • дети до 18 лет,
  • беременные женщины,
  • ветераны Великой Отечественной войны,
  • инвалиды I, II, III группы,
  • многодетные матери (кавалеры орденов «Алтын алқа» и «Күміс алқа»),
  • получатели адресной социальной помощи и пенсионеры,
  • пациенты с инфекционными и социально значимыми заболеваниями,
  • неработающие лица, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы с детства.

Экстренную помощь можно получить без направления врача. Ортодонтическое лечение по страховке доступно для детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области и детей из малообеспеченных семей (6–12 лет) с зубочелюстными аномалиями.

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