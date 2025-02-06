Список клиник ЗКО, оказывающих стоматологические услуги по ОСМС

Ранее мы сообщали, что плановая стоматологическая помощь (осмотры, профилактика, лечение кариеса, удаление зубов) по ОСМС доступна беременным женщинам и детям. При острой боли и травмах в экстренном порядке к стоматологу могут обратиться:
- дети до 18 лет,
- беременные женщины,
- ветераны Великой Отечественной войны,
- инвалиды I, II, III группы,
- многодетные матери (кавалеры орденов «Алтын алқа» и «Күміс алқа»),
- получатели адресной социальной помощи и пенсионеры,
- пациенты с инфекционными и социально значимыми заболеваниями,
- неработающие лица, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы с детства.
Экстренную помощь можно получить без направления врача. Ортодонтическое лечение по страховке доступно для детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области и детей из малообеспеченных семей (6–12 лет) с зубочелюстными аномалиями.