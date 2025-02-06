Список клиник ЗКО, оказывающих стоматологические услуги по ОСМС

При острой боли и травмах в экстренном порядке к стоматологу могут обратиться несколько категорий казахстанцев.

Ранее мы сообщали, что плановая стоматологическая помощь (осмотры, профилактика, лечение кариеса, удаление зубов) по ОСМС доступна беременным женщинам и детям. При острой боли и травмах в экстренном порядке к стоматологу могут обратиться:

дети до 18 лет,

беременные женщины,

ветераны Великой Отечественной войны,

инвалиды I, II, III группы,

многодетные матери (кавалеры орденов «Алтын алқа» и «Күміс алқа»),

получатели адресной социальной помощи и пенсионеры,

пациенты с инфекционными и социально значимыми заболеваниями,

неработающие лица, ухаживающие за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы с детства.

Экстренную помощь можно получить без направления врача. Ортодонтическое лечение по страховке доступно для детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области и детей из малообеспеченных семей (6–12 лет) с зубочелюстными аномалиями.