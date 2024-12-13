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Дзюдоист из Атырау выиграл суд у Минспорта

Мастер спорта обратился в министерство туризма и спорта с просьбой выплатить денежные поощрения за призовые места, которые он занял в 2021 году на соревнованиях по дзюдо в Португалии, а также в 2023 году на чемпионатах Азии и Океании по самбо в Астане, чемпионате мира по самбо среди мастеров в Уральске и чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби.
Жулдызхан Хасангалиева
Дзюдоист из Атырау выиграл суд у Минспорта

Мастер спорта обратился в министерство туризма и спорта с просьбой выплатить денежные поощрения за призовые места, которые он занял в 2021 году на соревнованиях по дзюдо в Португалии, а также в 2023 году на чемпионатах Азии и Океании по самбо в Астане, чемпионате мира по самбо среди мастеров в Уральске и чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби. 

Однако ведомство отказалось выплатить спортсмену положенные поощрения, ссылаясь на свои правила. Там заявили, что выплаты ветеранам спорта не предусмотрены. Спортсмен не согласился с этим решением и обратился в суд, сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Верховный суд установил, что правила министерства предполагают выплаты чемпионам и призерам международных соревнований, представляющим Казахстан, без исключений по возрасту. Также было подчеркнуто, что спортсмен внес значительный вклад в медальный зачет страны, выступая наравне с участниками из других государств.

Так, действия министерства были признаны незаконными, суд обязал выплатить спортсмену денежные поощрения. Решение пока не вступило в законную силу.

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