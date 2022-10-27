Способ снижения цен на продукты назвали в палате предпринимателей

По словам эксперта, аграрная отрасль станет нефтью будущего. Директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей Ербол Есенеев высказался о распределении субсидий фермерам. - Распределение идёт, где приоритет отдается определённым сферам. Это правильная система. Субсидия будет выделена для той отрасли, которая внедряет новые технологии и увеличивает объём производства с помощью современных методов или имеет высокий потенциал. Кроме того, фермеры должны избегать мысли: «Я фермер, меня нужно субсидировать». Там, где есть рынок, есть спр