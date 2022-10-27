Способ снижения цен на продукты назвали в палате предпринимателей

- Распределение идёт, где приоритет отдается определённым сферам. Это правильная система. Субсидия будет выделена для той отрасли, которая внедряет новые технологии и увеличивает объём производства с помощью современных методов или имеет высокий потенциал. Кроме того, фермеры должны избегать мысли: «Я фермер, меня нужно субсидировать». Там, где есть рынок, есть спрос и требования. Поэтому государство отдаёт приоритет росту, и Нацпалата поддерживает эту позицию, - подчеркнул Ербол Есенеев.По словам спикера, Казахстан импортирует продукты питания на пять миллиардов долларов, и всего на три миллиарда долларов экспортирует. Баланс не сохранен.
- Мы поставляем продукцию по цене 1-1,5 тысячи долларов за тонну. Но мы продаём сырье того же предмета за 300-350 долларов. Например, пшеница, мясо, а часто и живой крупнорогатый скот не поддерживают такой баланс. Это неправильно. В ближайшие 5-10 лет этот баланс необходимо регулировать. Мы должны в первую очередь обеспечить внутренний рынок. Есть четкое направление – импортозамещение. Сейчас необходимо наращивать отечественную продукцию, – считает Есенеев.Эксперт также считает, что запрет на экспорт неэффективен и мешает работе предпринимателей. Кроме того, специалист отметил, что на себестоимость товара влияет большое количество факторов, таких как техника, источник труда, удорожание необходимого инвентаря, логистика. По этой причине «мы всегда должны быть готовы к волатильности цен».
- Конечно, для некоторых слоёв общества цены на продукты могут казаться заоблачными. Но предприниматель просто не поднимает цены. При установлении его окончательной цены рассчитывают основные затраты на производство и убыток до выставления на продажу. Например, в этом году подорожала техника сельского хозяйства. В прошлом году самый простой комбайн стоил 70 млн тенге, в этом году два раза дороже – 140 млн тенге. Это повлияло на стоимость товара. Поэтому потребитель не должен надеется, что цены на продукты будут слишком дешёвыми или бесплатными, – отметил спикер.По его словам, «каждому фермеру в Казахстане можно воздвигнуть памятник».