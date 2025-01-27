Спрос на рубли в Казахстане упал до исторического минимума

Впервые за несколько лет чистые продажи наличных рублей ушли в минус — эксперты связывают это с санкциями и ослаблением валюты.

В 2024 году обменные пункты в Казахстане продали наличные рубли в минусе на 9 млрд тенге. Это первый случай за последние пять лет, когда фиксируется отрицательный показатель, сообщает аналитический канал Data Hub.

Спрос на наличную российскую валюту заметно снизился, что связано с ее ослаблением к доллару на 13,4% за год. Эксперты считают, что повлияли несколько факторов, включая остановку биржевых торгов долларами и евро в России, а также новые санкции против более чем 50 российских банков.

Для сравнения: в 2023 году рубль падал еще сильнее — на 30% (самый резкий обвал за девять лет). Тогда это объясняли такими факторами, как отток капитала, снижение экспорта нефти и рост импорта. Несмотря на это, нетто-продажи наличных рублей в казахстанских обменниках оставались положительными — 4,1 млрд тенге.

В 2024 году спрос на рубли был отрицательным в 15 из 20 регионов. Самый высокий чистый спрос на российскую валюту зафиксирован в Восточно-Казахстанской (12 млрд тенге) и Карагандинской областях (8,9 млрд тенге). Однако общий итог определяют показатели Астаны (-46 млрд тенге) и Алматы (-14 млрд тенге).

Аналитики отмечают, что продажи долларов выросли на 6,3% до 1,9 трлн тенге, а продажи евро снизились всего на 3,5%, составив 207,3 млрд тенге.

Фото телеграмм-канала Data Hub