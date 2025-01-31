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Социум

США впервые за 30 лет проведут испытание ядерного оружия

Испытание необходимо для проверки срока годности старых плутониевых сердечников — основы для подрыва ядерных боеголовок.
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США впервые за 30 лет проведут испытание ядерного оружия

По данным издания NPR, ученые взорвут небольшое количество плутония с помощью химической взрывчатки. Взрыв будет крайне невелик по сравнению с истинной мощностью ядерного оружия.

Это испытание необходимо для проверки срока годности старых плутониевых сердечников. Они являются основой для подрыва ядерных боеголовок.

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В последний раз Соединенные Штаты проводили испытания ядерного оружия или его компонентов более 30 лет назад, в 1992 году.

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