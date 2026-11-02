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Социум

Стало известно, сколько денег потратят на проведение выборов депутатов маслихатов

В ЦИК отметили, что предстоящая кампания по своему масштабу сравнима с масштабными общенациональными выборами.
Варвара Тыщенко
Стало известно, сколько денег потратят на проведение выборов депутатов маслихатов
Иллюстративное фото из архива "МГ"

На проведение внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней, назначенных на 29 ноября, выделят 35,8 миллиарда тенге. Бюджет предстоящей избирательной кампании уже полностью согласовали с Министерством финансов и Миннацэкономики. О подробностях предстоящих расходов на брифинге рассказал член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник. 

В ЦИК отметили, что предстоящая кампания по своему масштабу сравнима с масштабными общенациональными выборами.   

- Сумма средств, выделяемых на проведение данного мероприятия, составит 35,8 млрд тенге. Эти выборы сопоставимы по масштабам с выборами в Курултай. Более того, при проведении выборов в маслихаты в работу дополнительно включаются 3 022 окружные комиссии, а это 15 110 членов избирательных комиссий, = сообщил Михаил Бортник.   

В ведомстве также пояснили, на какую именно статью расходов уйдёт львиная доля выделенного бюджета.

- Большая часть средств, как и на предыдущих выборах, идет на оплату работы членов комиссии. 70% средств ориентировочно уйдет на оплату труда членов участковых избирательных комиссий, - добавили в ЦИК.   

Напомним, внеочередные выборы в маслихаты всех уровней пройдут в Казахстане 29 ноября. Ранее в ЦИК уже презентовали образцы избирательных бюллетеней, которые получат граждане на участках
 

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