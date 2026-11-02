Стало известно, сколько денег потратят на проведение выборов депутатов маслихатов

В ЦИК отметили, что предстоящая кампания по своему масштабу сравнима с масштабными общенациональными выборами.

На проведение внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней, назначенных на 29 ноября, выделят 35,8 миллиарда тенге. Бюджет предстоящей избирательной кампании уже полностью согласовали с Министерством финансов и Миннацэкономики. О подробностях предстоящих расходов на брифинге рассказал член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник.

В ЦИК отметили, что предстоящая кампания по своему масштабу сравнима с масштабными общенациональными выборами.

- Сумма средств, выделяемых на проведение данного мероприятия, составит 35,8 млрд тенге. Эти выборы сопоставимы по масштабам с выборами в Курултай. Более того, при проведении выборов в маслихаты в работу дополнительно включаются 3 022 окружные комиссии, а это 15 110 членов избирательных комиссий, = сообщил Михаил Бортник.

В ведомстве также пояснили, на какую именно статью расходов уйдёт львиная доля выделенного бюджета.

- Большая часть средств, как и на предыдущих выборах, идет на оплату работы членов комиссии. 70% средств ориентировочно уйдет на оплату труда членов участковых избирательных комиссий, - добавили в ЦИК.

Напомним, внеочередные выборы в маслихаты всех уровней пройдут в Казахстане 29 ноября. Ранее в ЦИК уже презентовали образцы избирательных бюллетеней, которые получат граждане на участках

