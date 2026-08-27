Статус подтвержден: 145 депутатов нового Курултая получили удостоверения и нагрудные значки

Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала полный состав депутатов Курултая первого созыва. Мандаты получили представители пяти политических партий.

В ходе официальной регистрации председатель ЦИК Нурлан Абдиров напомнил народным избранникам о начале их полномочий. Всего в состав однопалатного парламента вошли 145 человек:

"Әділет" - 110 депутатов;

"Ауыл" - 10 депутатов;

Respublica - 9 депутатов;

"Ак жол" - 8 депутатов;

ОСДП - 8 депутатов.

- Ваши полномочия начались с момента регистрации Центральной избирательной комиссией. Теперь вы - депутаты Курултая Республики Казахстан, высшего представительного органа, осуществляющего законодательную власть в стране. Депутаты Курултая избирались на основе прямого избирательного права, - отметил Нурлан Абдиров.

Глава ЦИК подчеркнул, что избирательная кампания прошла в строгом соответствии с законами, а полученный мандат - это прямое проявление доверия граждан, накладывающее особую ответственность перед государством и обществом. В завершение мероприятия вновь избранным депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии Курултая. Историческое первое заседание высшего законодательного органа страны состоится уже завтра, 28 августа 2026 года, в 11:00 в Астане.