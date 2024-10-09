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Социум

Страдающую лудоманией маму четырех детей осудили в Атырау

В суде Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении женщины, которую обвинили в мошенничестве. Подсудимая зарегистрировав на свое имя ИП, занималась продажей подгузников и влажных салфеток.
Арайлым Усербаева
Страдающую лудоманией маму четырех детей осудили в Атырау

В суде №2 города Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении женщины, которую обвинили в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе областного суда, подсудимая зарегистрировав на свое имя ИП, занималась продажей подгузников и влажных салфеток.

Войдя в доверие потерпевшего, заверила его о доставке товара после того, как тот перечислит деньги. Получив оплату, женщина обманула потребителя, не выполнила свои обязательства, а полученные деньги потратила на азартные игры. Потерпевшему причинен ущерб в 500 тысяч тенге. 

Приговором суда она признана виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Однако срок женщина будет отбывать через три года, так как она воспитывает четверых несовершеннолетних детей. 

Приговор суда вступил  в законную силу. 

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