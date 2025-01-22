Строительство новых аэропортов началось в трех курортных зонах Казахстана

Для развития внутреннего туризма и пассажирских авиаперевозок в 2025 году приступили к строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Кендирли (Мангистауская область), Зайсан (ВКО) и Катон-Карагай (ВКО).

Для развития внутреннего туризма и пассажирских авиаперевозок в 2025 году приступили к строительству трех новых аэропортов в курортных зонах Кендирли (Мангистауская область), Зайсан (ВКО) и Катон-Карагай (ВКО), сообщает пресс-служба министерства транспорта Казахстана.

- Реализация данных проектов поспособствует притоку как отечественных, так и зарубежных туристов. Указанные проекты позволят создать дополнительные рабочие места для местного населения, - отметили в ведомстве.

Как отмечается, в последние годы воздушный транспорт становится все более удобным и привлекательным для пассажиров.

- К примеру, ежегодно в Казахстане авиационные перевозки растут на 10-15 %. В 2024 году казахстанские авиакомпании перевезли порядка 15 миллионов человек, аэропорты обслужили 30 миллионов пассажиров, в том числе и иностранных авиакомпаний, - говорится в сообщении Минтранса.

Кроме того, парк самолетов отечественных компаний ежегодно пополняется на 10-15 самолетов. В 2025 году количество воздушных судов составило 102 самолета.