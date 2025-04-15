Суд Черногории отказал в экстрадиции Дины Тансари

Как сообщили в общественном фонде «НеМолчи.kz», сегодня, 15 апреля, в черногорском городе Подгорица состоялся суд по вопросу экстрадиции правозащитницы Дины Тансари. По итогам слушания, Верховный суд Черногории отказался экстрадировать её в Казахстан.

– Всем огромное спасибо! За молитвы, за горячие сердца. Мы плачем от облегчения, – говорится в посте.

Напомним, общественницу и основательницу казахстанского фонда помощи жертвам насилия «НеМолчи.kz» Дину Тансари задержали в Черногории. С 2023 года она находится в розыске. Её подозревают в распространении заведомо ложной информации, нарушении неприкосновенности частной жизни и мошенничестве.