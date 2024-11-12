Экс-министра Бишимбаева не будут лишать родительских прав

Апелляционная коллегия оставила в силе решение суда о сохранении родительских прав Куандыка Бишимбаева. Эту информацию подтвердила его бывшая супруга Назым Кахарман.

12 ноября состоялся пересмотр дела. В суд подала бывшая супгуга Назым Кахарман, считая, что решение первой инстанции было принято с нарушением ряда правовых норм и должно быть отменено. По её словам, суд не учёл мнение детей. Она настаивала на лишении Бишимбаева родительских прав.

Тем не менее, апелляционная коллегия оставила прежнее решение в силе, как сообщила сама Кахарман.

У Куандыка Бишимбаева один ребенок от первого брака и трое детей от второго. В октябре 2024 года суд Астаны не нашел оснований для лишения его родительских прав. Ранее в СМИ распрстранилась информация, о том, что осужденный за жестокое убийство бывший министр сбежал из колонии. Однако в КУИС сообщили, что данные не соответствуют действительности.

Напомним, 13 мая этого года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Его брат Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.

Уголовное дело вызвало общественный резонанс не только в Казахстане, но и за его пределами. За прямыми трансляциями из зала суда следили миллионы человек. Кстати, это первый подобный процесс в Казахстане. Так, вердиктом присяжных заседателей Куандык Бишимбаев признан виновным в истязаниях и в смертельном избиении гражданкой супруги Салтанат Нукеновой. Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы. Свое наказание экс-министр отбывает в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В его действиях признан опасный рецидив преступлений.