Фото с сайта informburo.kz В Шымкентском специализированном межрайонном суде завершился суд по делу об изнасиловании семилетнего мальчика четырьмя подростками в посёлке Абай. Громкая история произошла в Келесском районе Туркестанской области (ранее ЮКО) в начале 2018 года. На скамье подсудимых оказался лишь один из четверых подростков. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Подсудимый во время следствия и пока шёл суд, посещал школу. Его взяли под стражу в день приговора, 10 января. С этого же дня и будет отсчитываться срок. В отношении других уголовное преследование прекратили – они не достигли возраста, когда наступает уголовная ответственность, им не было 14 лет. Суд прошёл в закрытом режиме. Во время процесса все четверо подростков, которых подозревали в совершении сексуального насилия, продолжали учёбу. Главный и единственный фигурант уголовного дела перешёл в этом году в девятый класс. Об изнасиловании семилетнего мальчика из села Абай заявила его бабушка. Она рассказала, что над её внуком надругались старшеклассники и не один раз. Жители села в свою очередь отрицали эту информацию. Позже стало известно, что бабушка мальчика заявляла о насилии над её внуком ещё в 2016 году. На скамье подсудимых оказался лишь один из четырёх подозреваемых в насилии над ребёнком. Трое подростков избежали уголовной ответственности, так как им ещё не было 14 лет. После скандального заявления бабушки мальчика были уволены глава районной МПС и школьный инспектор. Скандальное дело также прокомментировал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который рассказал, что расследование на нескольких уровнях тормозили родственники подозреваемых, в том числе полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.