В исследованиях ученых, в течении 8 лет, участвовали около 10000 добровольцев. 20% из них имели избыточный вес. Размер мозга измеряли при помощи МРТ (магниторезонансная томография) Главными критериями был не только вес, размер живота и мозга –учитывались возраст, физическая активность, вредные привычки и т.д. Результат показал: чем больше жира в складках живота, тем меньше объем мозга в сравнение со стройными участниками.Ожирение это сбой иммунитета и стресс для организма. Работая в этом стрессе, иммунная система воздействует на нервные клетки мозга, а это в свою очередь воздействует на мозг и его уменьшение. Вывод ученых: чем больше живот -тем меньше мозг. И хотя в и исследованиях принимали участие добровольцы в возрасте 55-60 лет -повод задуматься молодому поколению. Больше занимайтесь спортом, бросайте курить, придерживайтесь здорового питания, увеличивайте мозговую активность, тренируйте память.