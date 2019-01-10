По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность, днем -13, ночью -22. В Атырау днем 6 градусов ниже нуля, ночью -15, осадков не ожидается. В Актобе днем переменная облачность, 13 градусов мороза, ночью до -24. В Актау снег с дождем, днем 2 градуса выше нуля, ночью до -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.