Проявите немного фантазии и старые шторы не надо будет выкидывать. Сделайте из них элементы декора, которых нет больше ни у кого и получить эксклюзивную вещь проще простого. Вот несколько вариантов Обновка для окон Самое простое сделать из старых -новые шторы! Для начала их необходимо выстирать и погладить -это избавит от усадки в дальнейшем использовании. Разрежьте на мелкие кусочки. Ровные они будут или нет – это дело вкуса. Будет интереснее, если добавите другую ткань. Контрастную по цветам. Выберете ткань, подходящую по цветовой гамме к интерьеру кухни. Это станет изюминкой. Цветочная симфония Вам достались в наследство шторы из атласа или крепшелка – вы богач. Из этой ткани получаются особенно красивые элементы декора. Цветы из ткани с приятным блеском яркое дополнение любого интерьера. Цветами украсьте новые шторы, подушки, сделайте заколку для волос. Кстати о подушках! Мягкость пуха Из старых штор получатся отличные декоративные подушки. Необходимо совсем немного -вспомните школьные курсы кройки и шитья. Эффект получится ярче, если подушки подойдут по цвету к мебели или новым шторам. Или сделайте одеяло. Абажур Из более плотных штор можно обновить абажур для старой лампы. На уже имеющейся каркас натянуть отглаженный кусок материи. Мягкие игрушки Также можно порадовать ребенка и сделать -мягкие игрушки. Прекрасная идея для проведения совместного времени. Игрушка, сделанная своими руками, подарит ребенку гораздо больше тепла. Из старой ненужной ткани можно сделать все, что угодно. Вдруг у вас талант и ваши шедевры подарят много радости вашим близким.