Проявите немного фантазии и старые шторы не надо будет выкидывать. Сделайте из них элементы декора, которых нет больше ни у кого и получить эксклюзивную вещь проще простого. Вот несколько вариантовСамое простое сделать из старых -новые шторы! Для начала их необходимо выстирать и погладить -это избавит от усадки в дальнейшем использовании. Разрежьте на мелкие кусочки. Ровные они будут или нет – это дело вкуса. Будет интереснее, если добавите другую ткань. Контрастную по цветам. Выберете ткань, подходящую по цветовой гамме к интерьеру кухни. Это станет изюминкой.Вам достались в наследство шторы из атласа или крепшелка – вы богач. Из этой ткани получаются особенно красивые элементы декора. Цветы из ткани с приятным блеском яркое дополнение любого интерьера. Цветами украсьте новые шторы, подушки, сделайте заколку для волос. Кстати о подушках!Из старых штор получатся отличные декоративные подушки. Необходимо совсем немного -вспомните школьные курсы кройки и шитья. Эффект получится ярче, если подушки подойдут по цвету к мебели или новым шторам. Или сделайте одеяло.Из более плотных штор можно обновить абажур для старой лампы. На уже имеющейся каркас натянуть отглаженный кусок материи.Также можно порадовать ребенка и сделать -мягкие игрушки. Прекрасная идея для проведения совместного времени. Игрушка, сделанная своими руками, подарит ребенку гораздо больше тепла.