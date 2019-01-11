Бананы очень полезны, уверены прочитав статью, вы включите их в свой рацион как можно чаще! И да! Бананы -это Ягода! Очень вкусная, а главное полезная для всего организма. Позитивно влияет на сердечную деятельность, состояния кожи, эмоциональное состояние. Специалисты утверждают - регулярное употребление бананов благотворно влияет на либидо, так как является афродизиаком.- Бананы богаты клетчаткой - благотворно влияют на микрофлору кишечника, улучшает пищеварение. Это избавит от запоров и изжоги. - Богаты белками, магнием, калием, Витамином С и многими другими, не менее полезными веществами. Что поможет поддержать иммунитет, избавит от судорог, укрепит кости. - Отдельно. Бананы богаты железом - а значит, полезны при анемии и ПМС. - Бананы помогут при токсикозе и отечности. - Высокое содержание калия снижает риск сердечных заболеваний и снижает давление. - Также высокое содержания калия полезно для мозга. Ускоряет мозговую активность. А поможет в усвоении нового материала или большого потока информации. Что важно для студентов! - Бананы содержат в себе триптофан – гормон счастья. Прекрасный источник энергии, помощник при борьбе с депрессией.- Бананы гипоаллергенные - не вызывают аллергии даже у очень маленьких детей. - Очень полезны для спортсменов. - Широко используется в косметологии- прекрасно увлажняют и питают кожу, насыщают питательными веществами волосы.Есть масса рецептов на любой вкус. Их можно сушить, консервировать, сделать муку, мармелад, сироп, вино. Не забывайте все хорошо, когда в меру. Для принесения пользы достаточно 1-2 банана в день.