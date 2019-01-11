Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырау завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении организованного преступного сообщества, которое возглавлял бывший аким Атырауской области Бергей Рыскалиев, сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам региона. Суд предоставил участникам процесса время для подготовки к судебным прениям до 14 января. Бергея Рыскалиева обвиняют в хищении чужого имущества, мошенничестве, создании и руководстве преступным сообществом, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Вместе с Рыскалиевым заочно преданы суду его брат Аманжан Рысқали, зять Рустем Альбакасов и другие сообщники, покинувшие Казахстан. Всего по делу судят девять человек. - Вышеуказанным подсудимым разъясняется, что, в соответствии со статьями 330, 383 и 384 Уголовно-процессуального кодекса РК они вправе участвовать в судебных прениях, а также выступить с последним словом, для чего им необходимо явиться в назначенное время в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области по адресу: город Атырау, проспект Азаттык, 140, зал №1, – отметили в суде. Процесс по этому делу начался осенью 2018 года. Он проходит заочно. Согласно обвинению, Бергей Рыскалиев создал преступную группировку в октябре 2006 года. Он распределил полномочия в группе. По данным прокуроров, были похищены 72 млрд тенге во время строительства объектов газификации, электрификации, водоснабжения, а также при строительстве жилых домов, мостов, канализационно-очистных сооружений и других объектов в Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.