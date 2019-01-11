Балауса вместе с мамой 14 января должна быть в реабилитационном центре в Самаре, однако на лечение семье не хватает 200 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала мама девочки Ботагоз, всего им нужно было 500 тысяч тенге. – С помощью неравнодушных граждан нам удалось собрать 300 тысяч тенге. Этой суммы нам хватит только на оплату клиники и на продукты. Еще есть расходы на проживание, на проезд и на безглютеновые продукты для нашей девочки. Эту сумму мы должны собрать до 13 января. Лечение начнется в понедельник. Утром мы уже должны быть там. Самостоятельно мы эту сумму не соберем. Заработка мужа хватает только на ежедневные продукты и оплату комуслуг. Мы очень нуждаемся в вас. Помогите, пожалуйста. Моей девочке обещали помочь в клинике. Для этого она должна вовремя получать все курсы. Улучшения уже есть. Поддержите нас. Подарите нам шанс на выздоровление, - говорит Ботагоз. Напомним, с детства Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешево. К тому же девоччка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга. Нужно отметить, что в семье семеро детей. Трое из них уже ходят в школу. Муж Ботагоз летом потерял работу, подрабатывал на калымах. Сейчас он снова устроился на работу, однако такую сумму самостоятельно семья собрать не могла. Kazkom 5578 3427 1723 0095 ИИН 850623351503. Халык банк 4390878218355443 Киви-кошелек 87058218568 ИИН 851124451381  Номер Ботагоз 8 707 821 85 68
