В связи с этим на мусорном полигоне Атырау планируется установка цеха по сортировке твердых бытовых отходов. По словам руководства ТОО «Спецавтобаза», в настоящее время средства для приобретения необходимого оборудования выделены инвестором. Цех будет запущен в начале второго квартала этого года. - Планируется, что в новом цехе будут сортировать до 100 тонн мусора в сутки. Благодаря реализации нового проекта намерены трудоустроить около 70 человек, - рассказал директор ТОО "Спецавтобаза" Алмас Изтелеуов. Отметим, что в настоящее время по городу установлено 300 контейнеров для сбора пластиковых отходов. В течение года их число планируется увеличить до 500. - Кроме того, для удобства горожан в марте мы планируем открыть 10 пунктов приема пластика, бумаги и стекла. Вдобавок ко всему повсеместно будут установлены контейнеры для сбора макулатуры и стекла. Таким образом, жители Атырау постепенно перейдут на раздельный сбор мусора, - рассказал Алмас Изтелеуов. Отметим, что ежедневно на городской мусорный полигон вывозится до 300 тонн мусора в сутки. Часть собранного пластика отправляется на переработку в Россию, другая его часть используется в производстве строительных материалов.