Вдове с тремя детьми не хватало 150 тысяч тенге на покупку собственного жилья, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Виктория Хусаинова рассказала, что после публикации статьи на сайте "МГ" на её банковский счет начали поступать средства от неравнодушных жителей города. – Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог нам. Я всегда знала, что добрых людей на свете много. После гибели супруга нам было очень тяжело. Не было собственного жилья. Дети часто болели. Но все это осталось позади. Теперь у нас есть свой дом. Теперь мои дети не будут скитаться по съемным квартирам. До сих пор не верится, что это происходит в реальности. Спасибо всем! Пусть ваше добро обязательно вернется к вам в тройном размере, - говорит Виктория Хусаинова. По словам девушки, с помощью добрых людей ей удалось собрать 367 тысяч тенге. 150 тысяч тенге она оплатит оставшуюся часть стоимости квартиры. – На остальные средства мы хотим поменять проводку. Счетчики у нас старые, их тоже нужно поменять. Газовую плиту хочу купить, трубы поменять. В самую первую очередь хочу утеплить полы. Наша квартира расположена на первом этаже, поэтому полы очень холодные. Из-за этого дети часто болеют. Со временем окна буду менять на пластиковые... Работы много. Буду делать со временем, - рассказала девушка. Напомним, 31 мая 2018 года 29-летний Алексей Качулин, работавший сварщиком на пригородных дачах, погиб, пытаясь спасти чужого ребенка. Пятилетний мальчик упал в септик возле частного дома. Мужчина услышал крики ребенка и залез в колодец. Погибли оба. После трагедии Викторию Хусаинову с детьми попросили освободить комнату в общежитии, где они проживали вместе с гражданским супругом и тремя детьми. Когда об этой истории стало известно, люди начали оказывать помощь вдове. Ей привозили вещи и продукты и переводили деньги на счет. Также волонтеры оплатили двухмесячную аренду квартиры.
Сейчас Вика с тремя детьми живет в двухкомнатной квартире. По словам девушки, квартира стоит 5,5 млн тенге. Большую часть стоимости жилья она уже заплатила. Однако девушке не хватало 150 тысяч тенге , чтобы полностью погасить стоимость квартиры.
